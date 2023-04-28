AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta bitiyor? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık Öğretim Lise dönem sınavları 8 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arası çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

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