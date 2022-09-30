AOL sınavları ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman? 2022 Açık lise sınav tarihleri! AÖL sınav tarihleri!

Açık lise ile eğitim gören birçok öğrenci açık lise sınavlarının tarihini merak ediyor ve araştırıyor. Açık lise sınav takvimi, açık liselere dair en sık merak edilen konulardan bir tanesi haline geldi. Peki, Açık lise sınavları ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman yapılıyor? 2022 Açık lise sınav tarihleri!

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AOL sınavları ne zaman? Açık lise ile eğitim gören birçok öğrenci açık lise sınavlarının tarihini merak ediyor ve araştırıyor. Açık lise sınav takvimi, açık liselere dair en sık merak edilen konulardan bir tanesi haline geldi. Peki, Açık lise sınavları ne zaman? Açık lise sınavları ne zaman yapılıyor? 2022 Açık lise sınav tarihleri haberimizde...

AOL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayınlanan tam tarih bulunmuyor. Açık Lise 1. Dönem sınavlarının Aralık ayında yapılacağı biliniyor.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tarihi 22 Ağustos 2022 ile 7 Ekim 2022 arasında gerçekleşecek. 7 Ekim 2022 tarihinin mesai bitiminde sona erecektir.

AÖL KAYIT ÜCRETİ

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve kayıt ücretleri 50,00 TL olarak belirlenmiştir. Ücreti T.C Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'na yatırabilirsiniz.

Ek olarak, https://odeme.meb.gov.tr/ sitesinden online olarak da ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.