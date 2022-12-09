AÖL sınavlarına katılacak olan birçok aday, AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖL 2022 sınavı hangi tarihte yapılacak? Sorularını merak ediyor ve internet üzerinde AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sorusu başta olmak üzere birçok soruyu araştırıyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖL 2022 sınavı hangi tarihte yapılacak?

AÖL sınav tarihleri sorgulamaları hız kazanırken Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖL 2022 sınavı hangi tarihte yapılacak? soruları da gündeme geldi. Sınava katılacak adaylar 1. dönem Açık Lise sınav tarihlerine ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖL 2022 sınavı hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...

AÖL SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında gerçekleşecek.

2022 AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açık Öğretim Lise sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek. Sınav sırasında öğrenciler,çoktan seçmeli 25 soruya tabi tutulurken, 20 dakikalık bir sınav zamanına sahip olacak.