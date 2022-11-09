Açık Lise Sınavlarına girecek olan adaylar için tarih açıklandı. AÖL sınavı ne zaman ve AÖL sınavları online mı olacak merak ediliyor. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 2022-2023 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL/ 1 sınavlarının tarihleri merak ediliyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak?

Örgün eğitimi tercih etmeyen veya çalışan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Liselerine kayıtlarını tamamladı. AÖL sınavı ne zaman ve AÖL sınavları online mı olacak merak ediliyor. AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak? AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak? sorularına yanıt aranıyor. AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak? Detaylar haberimizdedir…

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 2022-2023 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL/ 1 sınav tarihleri Aralık ayında yapılacağı açıklandı.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Aralık 2022 (e-Sınav olarak uygulanacaktır.)