Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin merak ettikleri arasında AÖL sınavda kopya çekmenin cezası ne? AÖL kopya çekilirse ne olur? Online sınavda kopya cezası ne? soruları yer alıyor. AÖL sınavlarının kopya çekilmesi nedeniyle iptali konusunun üzerine adaylar AÖL sınavda kopya çekmenin cezası ne? AÖL kopya çekilirse ne olur? Online sınavda kopya cezası ne? sorularını araştırdı.

AÖL sınavlarında kopya çekilmesi sebebiyle sınavların iptal edildiği gündeme geldi. AÖL öğrencilerinin merak ettikleri arasında ise AÖL sınavda kopya çekmenin cezası ne? AÖL kopya çekilirse ne olur? Online sınavda kopya cezası ne? soruları yer aldı. İşte tüm merak edilenler...

AÖL SINAVDA KOPYA ÇEKMENİN CEZASI NE?

AÖL sınavlarında kopya çeken öğrencilerin kopya çektiği, sınavına başka bir kişiyi soktuğu belli olursa okulun kendi kurallarına göre ceza alır.