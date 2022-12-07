AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

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AÖL SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınavları 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında online olarak yapılacaktır.