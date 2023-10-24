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AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman olacağı ve AÖL sınav tarihleri merak ediliyor. Açık Öğretim Lise sınavlarının tarihi belli oldu mu ve sınav sonuçları ne zaman açıklanır soruları araştırılıyor. Peki, Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL sınav tarihleri 2023!