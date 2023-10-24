AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
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Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman olacağı ve AÖL sınav tarihleri merak ediliyor. Açık Öğretim Lise sınavlarının tarihi belli oldu mu ve sınav sonuçları ne zaman açıklanır soruları araştırılıyor. Peki, Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL sınav tarihleri 2023!
AÖL sınav tarihleri merak edilirken Açık Öğretim Lise 1. dönem sınav tarihleri araştırılıyor. 2023 AÖL sınav takvimi ve AÖL güz dönemi sınavlarını öğrenciler tarafından gündeme geliyor. 2023-2024 AÖL sınav tarihleri ne zaman olacağı ve Açık Öğretim Lise sınav sonuçlarını nasıl öğrenirim sorularına yanıt aranıyor. Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL sınav tarihleri 2023! Detaylar haberimizdedir…
Açık Öğretim Lise 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleşecektir. Üç oturumdan oluşan sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı.
- 1. Oturum- 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,
- 2. Oturum- 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
- 3. Oturum- 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinden yapılan açıklama, "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.