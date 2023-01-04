AÖL 1. dönem sınavlarına giren adayların gündeminde şimdi ise AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Arama motorlarında AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? araması yapılıyor. İşte detaylar...

Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler AÖL 1. dönem sınavlarını tamamladı. Sınavların tamamlanmasının ardından ise AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırıldı. Merak edilenler arasında MAÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları yer alıyor. İşte AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı!

AÖL SINAV SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen AÖL sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve neden hala açıklanmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sınavların sonuçları sınavdan 10 gün sonra duyurulmuştu.