AÖL 2. dönem sınavlarına giren adayların gündeminde şimdi ise AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Arama motorlarında AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık öğretim lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu gündemde yer alıyor. Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler AÖL 2. dönem sınavlarını tamamladı. Sınavların tamamlanmasının ardından ise AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırıldı. Merak edilenler arasında AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık öğretim lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları yer alıyor. İşte AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı!

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçmiş dönemlerdeki sınav sonuçlarının açıklanma tarihlerine bakıldığında ise 1-2 hafta içerisinde sonuçların açıklandığı görülüyor. Buna göre ise AÖL sınav sonuçlarının 8- 14 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.