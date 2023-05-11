AÖL 2. dönem sınavlarına giren adayların gündeminde şimdi ise AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Arama motorlarında AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı! araması yapılıyor. İşte detaylar...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler AÖL 2. dönem sınavlarını tamamladı. Sınavların tamamlanmasının ardından ise AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırıldı. Merak edilenler arasında Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı! soruları yer alıyor. İşte AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı!

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçmiş dönemlerdeki sınav sonuçlarının açıklanma tarihlerine bakıldığında ise 1-2 hafta içerisinde sonuçların açıklandığı görülüyor. Buna göre ise AÖL sınav sonuçlarının 8- 14 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.