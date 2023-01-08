Binlerce öğrencinin katıldığı 2022-2023 Eğitim yılı 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 9 Aralık'ta uygulanmaya başladı. 20 Aralık'a kadar devam eden AÖL sınavlarının sonuçları belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınavlarında ders geçme otu kaç? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem online AÖL (çevrim içi) sınavları 9 Aralık'ta başlamış, 20 Aralık saat 23.59'a kadar devam etmişti. Sınavlara katılan adaylar AÖL sınav sonuçlarını açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı! Detaylar haberimizde...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sınavların üzerinden 14 gün geçerken sınav sonuçları 6 Ocak'ta duyuruldu.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

MEB tarafından düzenlenene AÖL sınavlarından 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık Lise ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin derslerden başarılı olabilmeleri için en düşük kırk beş notuna sahip olması gerekir. Bu notun altındaki öğrenciler başarısız sayılır. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda yanlış cevap sayıları doğru yanıtları etkilemez. Açık Lise sınavlarında 4 yanlış, 1 doğruyu götürmez.

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

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