AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek duyuruya çevrildi. Bu yıl online olarak yapılan AÖL 1. dönem sınavları, 20 Aralık tarihinde sona ermişti. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte onu hakkında tüm merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği AÖL 1. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. 20 Aralık tarihinde sona eren Açıköğretim Lisesi sınavlarının sona ermesinin ardından öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklamasını beklemeye başladı. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt duyurusu henüz yayınlanmadı. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri geçen sene 27 Aralık-28 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşti.

AÖL 1. Dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra kayıt takviminin yayımlanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir zaman paylaşımı gelmedi ancak önceki dönem sınav sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL sonuçlarının Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çevrim içi sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılan AÖL sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden açıklanacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaklardır. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacaktır.

Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür. Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir