AÖL sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları için beklenen duyuru bekleniyor ve AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUCU AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖL sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu eksik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrencilerdir. Türkiye dışına eğitim görmüş öğrenciler Türkiye'den denklik belgesi alanlar, açık liseye başvuruda bulunabilirler. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti ödemek zorundadırlar. Akabinde dersleri seçmektedirler. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için bazı şartlar vardır. Bunlar, en az 8 dönem öğrenim görmesi, toplam kredisinin asgari 192 olması, dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar. Sınav sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye'de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi üniversite sınavına girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmazlar.

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