Gerçekleştirilen AÖL sınavının ardından adayların ekranında yer almakta olan AÖL sınav iptal ne demek? Sorusunu merak edenler tarafından araştırılmakta. Konuya ilişkin araştırılan AÖL sınav iptal yazıyor ne yapmalıyım? Sorusu, gündemde yer alıyor. Peki, AÖL sınav iptal ne demek? AÖL sınav iptal yazıyor ne yapmalıyım? AÖL sınav iptal ne anlama geliyor?

9 Aralık'ta çevrimiçi olarak internet üzerinden gerçekleştirilen AÖL sınavına katılan adaylar tarafından AÖL sınav iptal ne demek? Sorusu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu haberimizde adaylar tarafından merak edilen AÖL sınav iptal ne demek? Sorusunu yanıtladık. Peki, AÖL sınav iptal ne demek? AÖL sınav iptal yazıyor ne yapmalıyım? AÖL sınav iptal ne anlama geliyor?

AÖL SINAV İPTAL NE DEMEK?

9 Aralık'ta çevrimiçi olarak internet üzerinden gerçekleştirilen AÖL sınavında kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı, cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlenmesi ile birlikte iptal edildi.

Hürriyet'de yer verilen bilgilere göre, Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili kanun içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı:

"İlgili kanunun hükümleri gereğince, MEB tarafından yapılan sınavlarda, sınav sorularını ve bunların cevaplarını internet, sosyal medya ve benzeri gibi platformlarda paylaşan öğrenciler hakkında işlemler yapılmaktadır. Buna göre, sınavda Kopya girişiminde bulunan ve buna yardımcı olanlar 5 yıla kadar hapis ve para cezası talebiyle yargılanabiliyor. Sınav sorularını paylaşan öğrenci, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle Bakanlık tarafından yapılan ehliyet sınavları dahil hiçbir sınava başvuramıyor ve giremiyor."