AÖL kayıt yenileme tarihi ve AÖL takvimi birçok kişinin gündeminde yer alıyor, bu nedenle en çok araştırılan konular arasında AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman? Soruları da yer alıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖL kayıt yenileme işlemi tarihi!

AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman? Sorusu, özellikle kayıt yenilemek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan AÖL kayıt yenileme tarihlerindeyken gelen açıklama ile tarihler belli oldu.Peki, AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖL kayıt yenileme işlemi tarihi!

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tarihi 22 Ağustos 2022 ile 7 Ekim 2022 arasında gerçekleşecek. 7 Ekim 2022 tarihinin mesai bitiminde sona erecektir.

AÖL KAYIT ÜCRETİ

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve kayıt ücretleri 50,00 TL olarak belirlenmiştir. Ücreti T.C Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'na yatırabilirsiniz.

Ek olarak, https://odeme.meb.gov.tr/ sitesinden online olarak da ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.