AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme tarihi ne zaman? 2022-2023 Açık Öğretim Lise kayıt tarihi ne zaman?

Merakla beklenen Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihi ve sınav takvimini araştıran birçok kişi var. Geçen sene 06 Eylül 2021- 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılmış olan kayıt başvrularının bu sene hangi tarihlerde olacağı merak konusu. MEB'den gelecek açıklamayı bekleyen öğrenciler bekleyişte. AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihi

AÖL 3.dönem sınav sonuçları 29 Temmuz'da biterken 5 Ağustos tarihinde de açıklandı. Bunun üzerine öğrenciler kayıt işlemleri için heyecanlı bekleyişte. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan AÖL kayıt yenileme tarihlerindeyken gelen açıklama ile tarihler belli oldu. İşte Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman? Sorularına gelen yanıt…

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tarihi 22 Ağustos 2022 ile 7 Ekim 2022 arasında gerçekleşecek. 7 Ekim 2022 tarihinin mesai bitiminde sona erecektir.

AÖL KAYIT ÜCRETİ

Açık Öğretim Lisesş kayıt yenileme ve kayıt ücretleri 50,00 TL olarak belirlenmiştir. Ücreti T.C Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'na yatırabilirsiniz.

Ek olarak, https://odeme.meb.gov.tr/ sitesinden online olarak da ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

MEB'in açıklamasına göre;

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup, ücret muafiyeti sisteme işli olan;

-Şehit eş, çocuk, anne, baba veya kardeşi,

-Gazi/gazi eş, çocuk, anne veya babası,

-İstiklal madalya sahibi/şeref aylığı alanlar,

- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olanlar,

-5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında olanlar,

-6284 sayılı aile koruma ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu kapsamında olanlar,

-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,

-Islah evinde kalanlar,

-İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile Açık Öğretim Lisesine yönlendirilen öğrenciler,

-Denetimli serbestlik kapsamında olanlar;

2022-1 Dönemi kayıt yenileme işlemlerini; ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabileceklerdir.