Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2023-2024 eğitim yılı için ders seçimi tarihlerini merakla bekliyor. Her eğitim döneminde açık lise öğrencileri ders seçimi yaparlar. Peki, AÖL DERS SEÇİMİ ne zaman 2023? AÖL ders kaydı nasıl yapılır? 2023-2024 Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt tarihleri! İşte detaylar…

AÖL DERS SEÇİMİ ne zaman 2023? AÖL ders kaydı nasıl yapılır? 2023-2024 Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt tarihleri!

2023-2024 AÖL ders seçimi tarihleri, yeni kayıt yaptıran ve kayıtlarını yenileyen öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, AÖL DERS SEÇİMİ ne zaman 2023? AÖL ders kaydı nasıl yapılır? 2023-2024 Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt tarihleri! İşte detaylar…

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN 2023?

Öğrenciler, sınavlarına girebilmek için 'Aktif' statüsünde olmaları gerektiğinde sınavlarına katılacakları dersleri seçmelidirler. Ders seçimleri; öğrenci numaraları ve şifreleri kullanılarak https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx (TIKLAYIN) adresinden gerçekleştirilecektir. Ders seçimleri, çalışma takviminde belirtilen süre içinde tamamlanmalıdır.

2023-2024 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) KAYIT TARİHLERİ

Bu süre içinde ders seçimi yapmayan öğrencilere sınavları, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanacaktır ve bu atanan derslere katılmak zorunlu olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir." bilgisi verilmiştir.

AÖL DERS KAYDI NASIL YAPILIR?

MEB Açıköğretim lisesi internet sitesinde yer alan dökümanda fotoğraflı olarak ders kaydının nasıl yapılacağını açıklamıştır. Buna göre önce;

http://www.aol.meb.gov.tr Ac¸ık O¨gˆretim Lisesi internet sayfasında yer alan 'O¨gˆrenci Giris¸i' bas¸lıgˆını sec¸iniz. O¨gˆrenci numaranız ve s¸ifreniz ile sisteme giris¸ yapınız.

Sol tarafta yer alan 'Kayıt Yenileme / Ders Sec¸me' bas¸lıgˆı altında yer alan 'Ders Sec¸me I·s¸lemleri' modu¨lu¨nu¨ sec¸iniz.

Ac¸ılan sayfada sec¸ebilecegˆiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler do¨nem bas¸lıgˆı altında 1. Do¨nemden bas¸lamak u¨zere sıralanmıs¸tır. 2023-2024 o¨gˆretim yılında ders sec¸me is¸lemlerinde bir degˆis¸iklik yapılmıs¸tır. Buna go¨re;

O¨ncelikle Birinci Do¨nem ortak derslerinden bas¸lamak u¨zere ders sec¸imi yapılacaktır. Birinci Do¨nem ortak dersleri sec¸ildikten sonra I·kinci Do¨nem ve sonraki do¨nemlerin ortak dersleri sec¸ilecek bu s¸ekilde ders sec¸me is¸lemine devam edilecektir.

Oturum bas¸lıgˆı altında yer alan bilgilerde ilgili dersin hangi oturuma ait oldugˆu go¨sterilmektedir. Bir oturum ic¸in en fazla 8 ders sec¸ilebilir.

Birinci Do¨neme ait Birinci Oturumdan 8 den fazla dersiniz olması durumunda Birinci Do¨nemden 8 ders sec¸tikten sonra do¨nem atlayıp digˆer derslerinizi I·kinci Do¨nem dersleri arasından sec¸ebilirsiniz.

Daha alt bir do¨nemde ortak dersiniz oldugˆu halde u¨st bir do¨nemden ortak ders sec¸meye c¸alıs¸ırsanız digˆer bir ifade ile birinci do¨neme ait 'Fizik 1 ' dersi olalar "Fizik 1" dersini sec¸meden ikinci do¨neme ait "Fizik 2" dersini sec¸emez, sistem buna mu¨saade etmez.

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