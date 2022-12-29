Binlerce öğrencinin girdiği Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım başladı. 20 Aralık'ta sona eren AÖL sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan açık lise öğrencileri gözlerini MEB'den gelecek sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları nasıl sorgulanır? AÖL ikinci dönem sınav takvimi açıklandı mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

AÖL 1. Dönem sınavları 9 Aralık tarihinde başladı. 20 Aralık tarihinde sona erdi. Online olarak tamamlanan Açık Öğretim Lisesi sınavlarının sonuç heyecanı devam ediyor. Öğrenciler başarı puanlarını öğrenmek için AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına cevap arıyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları nasıl sorgulanır? AÖL ikinci dönem sınav takvimi açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavlar online olarak düzenlendiği için Milli Eğitim Bakanlığının sınav sonuçlarını erken erişime açması bekleniyor.

MEB tarafından sınavın uygulanmasına ve sorulara yönelik itirazlar 25 Aralık tarihine kadar yapıldı. Açık Lise sınav sonuçlarının 1 hafta içerisinde erişime açılması ön görülüyor.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, çevrim içi sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Sınav sonuçları da benzer şekilde Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, bir yılda toplam üç kez Açık Öğretim Kurumları sınavı düzenliyor. Henüz Açık Lise, Açık Öğretim Ortaokulu sınav tarihleri belli olmadı.

2022-2023 MEB çalışma takviminin açıklanmasıyla birlikte sınav tarihleri ilan edilecek. 1. dönem sınavlarında olduğu gibi ikinci dönem sınavlarının da çevrim içi olarak internet üzerinden yapılması bekleniyor.