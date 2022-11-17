AÖL öğrencileri, MEB tarafından açıklanacak sınav tarihlerini bekliyor. MEB, 1.dönem açık lise sınavlarının tarihini paylaştı. Peki, AÖL Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem sınavları ne zaman başlıyor?

Lise öğrencileri, 1.dönem sınavlarının ardından ilk eğitim dönemini tamamlayacak. MEB,AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı açıkladı. Peki, AÖL Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem sınavları ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında yapılacak. Sınavların tam tarihi ise Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanacak.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lise sınavları, online olarak gerçekleştirilecek.

Sınav sırasında öğrenciler,çoktan seçmeli 25 soruya tabi tutulurken, 20 dakikalık bir sınav zamanına sahip olacak.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI

MEB, AÖL öğrencilerinin mezun olması için bazı şartlar sunuyor;

-18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders almak zorunda,

-Kazanılan toplam kredinin 170 olması,

-Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,

-Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,

-En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi