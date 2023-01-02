AÖL 1. dönem sınavlarına giren adayların gündeminde şimdi ise AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Arama motorlarında AÖL Açık Lise sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı! araması yapılıyor. İşte detaylar...

Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler AÖL 1. dönem sınavlarını tamamladı. Sınavların tamamlanmasının ardından ise AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırıldı. Merak edilenler arasında AÖL Açık Lise sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı!

AÇIK LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen AÖL sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sınavların sonuçları sınavdan 10 gün sonra duyurulmuştu. Tahmini olarak AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının da Aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.