AÖL Açık lise sınavları online mı yapılacak? AÖL sınavları ne zaman?
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Açık Öğretim Lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, MEB'in yaptığı AÖL sınavlarının online olup, olmayacağı ile ilgili detayları araştırıyor. Açık Lise Sınavlarına girecek öğrenciler sınavların ne zaman olacağı, sınavların online mı yoksa, yüz yüze mi olacağı merak ediliyor. Peki, AÖL Açık lise sınavları online mı yapılacak? AÖL sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lise eğitimi alan binlerce öğrenci AÖL sınavlarının ne zaman, yüz yüze mi ya da online mı olacağı yönünde araştırma yapmakta. MEB'den beklenen açıklamanın gelmesinin ardından gözler 2022-2023 AÖL sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Konuya ilişkin AÖL Açık lise sınavları online mı yapılacak? AÖL sınavları ne zaman? soruları araştırılıyor. İşte Açık Öğretim Lise sınavları ile ilgili merak edilen soruların cevapları;
AÖL AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınlandığı 2022-2023 takvimine göre 2022-2023;
AÖL 2022-2023 eğitim dönemi, 1. sınavları online olarak yapılacak.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB'in yaptığı açıklamaya göre AÖL 2022-2023 eğitim dönemi, 1. sınavları Aralık ayında yapılacak.