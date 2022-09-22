AÖL Açık lise sınavları online mı yapılacak? AÖL sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, MEB'in yaptığı AÖL sınavlarının online olup, olmayacağı ile ilgili detayları araştırıyor. Açık Lise Sınavlarına girecek öğrenciler sınavların ne zaman olacağı, sınavların online mı yoksa, yüz yüze mi olacağı merak ediliyor. Peki, AÖL Açık lise sınavları online mı yapılacak? AÖL sınavları ne zaman?