AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman 2023? AÖL 3. dönem sınav tarihi belli oldu mu?

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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ NE ZAMAN 2023?

2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır) Örgün ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri tamamlanmadığından ortaöğretimde e-okul sisteminde halen öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler 2022/3 dönemi için Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramayacaktır.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1) Kayıt yenileme işlemleri ise 16 Mayıs 2023 tarihinden, 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. (Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)

2) 18 yaşını bitirmemiş öğrencilerden (13 Eylül 2004 tarihi ile 17 Temmuz 2006 tarihleri arası doğumlu öğrenciler) halk eğitimi merkezlerine müracaat etmeleri halinde ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

3) 2022-3 dönemi için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 17/07/2006 dahil ve öncesi doğumlu öğrenciler yaptırabilecektir. Belirtilen yaş sınırından küçük olan öğrencilerin yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.

4) Cezaevi öğretmenlerine, sistem üzerindeki; adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme işlemleri sürekli açıktır. Bu nedenle cezaevi öğretmenleri sistem üzerindeki öğrenci bilgilerini (öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında veya cezaevine yeni girdiğinde) güncel tutulması gerekmektedir.

5) Tutuklu veya hükümlü olan öğrencilerin 2022-3 dönemi kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri cezaevi öğretmenleri tarafından yapılacaktır. Yeni kayıt işlemleri ise cezaevi öğretmenleri aracılığıyla halk eğitimi merkezlerine yaptırılacaktır.

6) 2022-3 dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde kaydını yeniletmeden cezaevinden dışarı çıkan öğrenciler; kayıt yenileme tarihleri içerisinde halk eğitimi merkezine başvurarak 2022-3 dönemi için kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

7) Açık Öğretim Lisesi bilgi yönetim sisteminde ;öğrenci durumu: incelemeye alınmış öğrenci durumundaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak inceleme durumlarının kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Halk eğitimi merkezi müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirilecektir.

İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir.

8) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup, ücret muafiyeti sisteme işli olan;

-Şehit eş, çocuk, anne, baba veya kardeşi,

-Gazi/gazi eş, çocuk, anne veya babası,

-İstiklal Madalya sahibi/şeref aylığı alanlar,

- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olanlar,

-5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında olanlar,

-6284 Sayılı Aile Koruma ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında olanlar,

-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,

-Islah Evinde kalanlar,

-İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı ile Açık Öğretim Lisesine yönlendirilen öğrenciler,

-Denetimli serbestlik kapsamında olanlar;

2022-3 dönemi kayıt yenileme işlemlerini; ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini şahsen veya iletişim araçları ile Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabileceklerdir.

2022-3 dönemi kayıt yeniletmek için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini takip etmeleri, kayıt yenileme işlemleri yapılmamış ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kayıt yenileme tarihleri içerisinde şahsen

müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ücret muafiyeti olan öğrencilerimizin geçerli belgelerinin bir örneğinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir.