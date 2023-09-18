Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2023-2024 1. dönem kayıt yenileme kılavuzunu yayınladı. Açık öğretimde eğitimlerine devam eden öğrenciler şimdiden AÖL 2023 - 2024 kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı mı? AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? Sorularına cevap arar oldu. İşte detaylar…

MEB'in yayınladığı 1. dönem kayıt yenileme kılavuzunda öğrencilerin AÖL 2023 - 2024 kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı mı? AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? Sorularına cevap verildi.

AÖL 2023 - 2024 KAYIT YENİLEME KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 ile 16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektiğini açıkladı. Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyen adaylar, her dönem için 160 TL olan "Sınava Katılım Ücreti"ni ödemekle yükümlüdürler. Sınav ücreti, anlaşmalı bankalara yatırılacaktır ve bu anlaşmalı bankalar şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası.

AÖL KAYIT YENİLEME 2023 - 2024 KILAVUZU (LİNK)

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Kayıt ve sınav ücreti ödeme işlemleri ile ilgili daha fazla ayrıntı ve yönlendirmeler MEB'in resmi internet sitesinde yer almaktadır. Öğrencilerin bu tarihleri ve prosedürleri takip etmeleri önemlidir, böylece Açık Öğretim Lisesi'ne başvuru ve kayıt işlemlerini düzgün bir şekilde tamamlayabilirler. 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 ile 16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açıköğretim Lisesi kayıtları bu yıl 15 Eylül ile 16 Ekim arasında yenilecek. Kayıt yapmak isteyen öğrenciler her dönem için 160 TL ödeyecekler. Ödemelerini anlaşmalı bankalardan olan Ziraat, Halk Bankası ve Vakıfbank'tan yapabilecekler.