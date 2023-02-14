AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman 2023 ve AÖL sınav takvimi açıklandı mı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açıköğretim 2. dönem sınavları ne zaman başlayacağı ve AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman 2023? AÖL sınav takvimi açıklandı mı?

Açıköğretim 2. dönem sınavları ne zaman başlayacağı ve AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman olacağı merak ediliyor.

AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman 2023 ve AÖL sınav takvimi açıklandı mı öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman 2023? AÖL sınav takvimi açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2023?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 2022-2 dönemi kayıt yenileme ile ilk kayıt iş ve işlemleri 3 Nisan2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Kayıtlar ekteki kılavuzlar doğrultusunda yapılacaktır.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?