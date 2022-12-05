AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan AÖL 1. dönem sınav tarihleri, adaylar tarafından araştırılıyor. AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak ve Açık Lise sınavları online mi yüz yüze mi olacak merak ediliyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak?