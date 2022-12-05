AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan AÖL 1. dönem sınav tarihleri, adaylar tarafından araştırılıyor. AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak ve Açık Lise sınavları online mi yüz yüze mi olacak merak ediliyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak?
Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 sınav tarihleri açıklandı. Ardından, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak? soruları gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak merak ediliyor. AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak? Detaylar haberimizdedir…
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Açık Öğretim Lise sınavları 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.
AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.