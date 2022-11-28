AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak? AÖL 1. dönem sınav tarihi!

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AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavları 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında online olarak yapılacaktır.