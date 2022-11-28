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AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak? AÖL 1. dönem sınav tarihi!

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AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak? AÖL 1. dönem sınav tarihi!

AÖL 1. dönem sınavlarına katılacak olan adayların en merak ettiği sorular arasında yer alan AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak? AÖL 1. dönem sınav tarihi!

Project Playtime ne zaman çıkacak?Project Playtime ne zaman çıkacak?

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. AÖL 1. dönem sınav tarihlerinin yaklaşmasının ardından birçok kişi internet üzerinde AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Ve AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak? Araştırmalarını yapıyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak? AÖL 1. dönem sınav tarihi!

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavları 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında online olarak yapılacaktır.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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