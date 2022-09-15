AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak?
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AÖL 1. dönem sınavlarına katılacak olan adayların en merak ettiği sorular arasında yer alan AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak?
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AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzası ile birlikte illere gönderilen yazıya göre, açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.