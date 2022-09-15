AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

AÖL 1. dönem sınavlarına katılacak olan adayların en merak ettiği sorular arasında yer alan AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak?