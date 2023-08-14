AÖF yaz okuluna gidecek olan öğrencilerin gündeminde AÖF yaz okulunun online olup olmayacağı yer alıyor. Arama motorlarında ise AÖF yaz okulu sınavları online mı? Açıköğretim yaz okul sınavları nasıl yapılacak? sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberimizde...

AÖF yaz okulu sınavları online mı? 2023 AÖF yaz okulu online mı olacak? soruları merak ediliyor.. AÖF yaz okulunun online olup olmayacağı merak edilirken AÖF yaz okulu sınavları online mı? Açıköğretim yaz okul sınavları nasıl yapılacak? sorularına yanıt arandı. İşte merak edilenler...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Açıköğretim Fakültesi final sınavları online yani uzaktan olarak gerçekleştirildi. Bütünleme sınavlarının da aynı yöntemle yapılacağını bildiren AÖF henüz yaz okulu sınavlarının nasıl olacağı konusunda bilgilendirme yapmadı.

AÖF YAZ OKULU 2023 KAYIT, KAÇ DERS ALINIR?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ya

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF takvimine göre; Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavları 3 Haziran'da başladı. 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerine AÖF final sınavlarının uygulanmasının ardından sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavı 21-22 Ocak 2022 tarihlerinde yapıldı. AÖF final sınavına giren olan adaylar, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Sınav sonuç belgelerini çıktı olarak alabilirler.