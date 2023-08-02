AÖF yaz okulu sınav yerleri sorgulama ekranı!
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AÖF, sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Üniversite'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamada "yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlanmıştır." denildi. Öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden yaz okulu sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. İşte, AÖF yaz okulu sınav yerleri sorgulama ekranı!
çıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yapılacak yaz okulu sınavının tarihi yaklaşırken sınav giriş belgelerine yönelik duyuru geldi. AÖF yaz okulu sınav yerleri sorgulama ekranı!
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI!
Öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden yaz okulu sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek