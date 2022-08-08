Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavına sayılı günler kaldı. Geri sayımın başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sınavına ilişkin detayları yakından takip ediyor. AÖF takvimi ile AÖF yaz okulu sınav tarihleri netlik kazandı. İşte "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?" sorularının yanıtlarını arıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu! 2022 AÖF sınav giriş yerleri nereden sorgulanır?

AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos'ta düzenlenecek. Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri girebilecek. 2021-2022 Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı.Peki, AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu! 2022 AÖF sınav giriş yerleri nereden sorgulanır? İşte detaylar haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN SORGULANIR?

2021-2022 Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı! Belgenize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos tarihinde yapılacak. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Destek sistemi tarafından yapılan açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." ifadelerine yer verildi.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yüz yüze olacak.