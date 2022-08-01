Bahar dönemi sınavlarının sona ermesinin ardından, öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlanırken, sınavı istediği gibi geçmeyen öğrenciler ise gözünü AÖF yaz okulu sınav tarihine çevirdi. Peki, AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? 2022 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Destek sistemi tarafından yapılan açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." ifadelerine yer verildi.

AÖF YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu tek sınav üzerinden yapılır ve başarı katkısı %100'dür. Sınavda her ders için 20 soru sorulmaktadır. Sınav süresi ise 30 dakikadır. Geçme notu 35'tir. Sınav sisteminde 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze olacak.