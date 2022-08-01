AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? 2022 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, saat kaçta?
AÖF yaz okuluna sınav kaydını yaptıran öğrenciler "AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman?" araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu tek sınav üzerinden yapılıyor. Sınava kısa bir süre kalırken açık öğretim öğrencileri çalışmalarına hız verdi. Peki, AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? 2022 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, saat kaçta?
Bahar dönemi sınavlarının sona ermesinin ardından, öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlanırken, sınavı istediği gibi geçmeyen öğrenciler ise gözünü AÖF yaz okulu sınav tarihine çevirdi. Peki, AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? 2022 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
Destek sistemi tarafından yapılan açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu tek sınav üzerinden yapılır ve başarı katkısı %100'dür. Sınavda her ders için 20 soru sorulmaktadır. Sınav süresi ise 30 dakikadır. Geçme notu 35'tir. Sınav sisteminde 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze olacak.