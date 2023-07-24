ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu mu 2023 ve AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman olduğu gündeme geliyor. Yaz okulu sınav tarihi ne zaman ve AÖF sınavları online mı olacak gündeme geliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman? ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu mu 2023?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan yaz okulu sınav tarihleri ne zaman olacağı merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman? ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu mu 2023? sorularına yanıt aranıyor. AÖF yaz okulu sınavları online olacak mı yoksa yüz yüze mi gerçekleşecek merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman? ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu mu 2023? Detaylar haberimizdedir…

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlaryapılmaktadır. Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'dasabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU 2023?

ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Bununla birlikte sınavlar 12 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecektir.