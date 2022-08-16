Haber : AÖF yaz okulu sınav soruları yayınlandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler

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AÖF yaz okulu sınav soruları yayınlandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav soruları yayınlandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

13 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor ve ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav soruları yayınlandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihi ile gerçekleştirildi. Adayların AÖF 2022 için son kez girdiği yaz okulu sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav soruları yayınlandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Ağustos 2022 Cumartesi günü gerçekleşen sınavının sonuçlarının net bir tarih verilmemekte birlikte 22 Ağustos Pazartesi tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

İki oturum olarak gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavının soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Soru ve cevap anahtarının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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