Öğrencilerin "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna cevap aranıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları için gözler resmi açıklamada. Söz konusu sınav 13 Ağustos tarihinde düzenlendi. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapıldı.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yaz okulu sınavı sonuç tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Geçen yıl sınav 4 Eylül'de gerçekleşen sınavda, 14 Eylül'de sonuçlar ilan edilmişti. Bu veriler ile bu yıl sonuçların 23 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.