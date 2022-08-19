Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru ile sınav sonuçları açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları merak ediliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 21 Mayıs ve 22 Mayıs'ta düzenlenen AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları 1 Haziran tarihinde açıklandı. 2021-2022 Yaz Okulu Sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlar 3 (üç) iş günü içinde yapıldı. 17 Ağustos 2022 Çarşamba 17.30'dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.

AÖF KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

AÖF kayıt tarihleri 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Ağustos 2022 Cuma günü sona erecek.