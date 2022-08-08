AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayınladı! AÖF Yaz okulu sınav yerler neresi?
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Açık öğretim fakültesi öğrencileri yaz okulu sınavları için sınav yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyordur. 2021-2022 Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı! Peki, AÖF Yaz okulu sınav yerler neresi?
AÖF öğrencilerinin son dönemde merakla beklediği Yaz okulu sınav merkezleri duyurusu Anadolu Üniversitesi tarından yapıldı. AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayınladı! AÖF Yaz okulu sınav yerler neresi? İşte, detaylar…
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGELERİYAYINLANDI
AÖF sosyal medya hesabındna yapılan açıklamada "2021-2022 Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz."ifadelerine yer verildi.
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