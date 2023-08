Türkiye'de açıköğretim fakültesi 3 üniversitede bulunmaktadır. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi, 2010 yılında ise Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde kurulan Açıköğretim fakülteleri açıköğretimin Türkiye'de gelişmesine büyük katkı sağlanmıştır. AÖF yaz okuluna giden öğrencilerin merak ettikleri arasında ise AÖF yaz okulunun online olup olmayacağı yer aldı. Peki, AÖF yaz okulu online mı? Açıköğretim yaz okulu yüz yüze mi olacak?

AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI?

Açıköğretim Fakültesi final sınavları online yani uzaktan olarak gerçekleştirildi. Bütünleme sınavlarının da aynı yöntemle yapılacağını bildiren AÖF henüz yaz okulu sınavlarının nasıl olacağı konusunda bilgilendirme yapmadı.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. 10 Temmuz'da başladı ve 6 hafta sürecek. AÖF yaz okulu 19 Ağustos'ta sona erecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF takvimine göre; Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavları 3 Haziran'da başladı. 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerine AÖF final sınavlarının uygulanmasının ardından sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavı 21-22 Ocak 2022 tarihlerinde yapıldı. AÖF final sınavına giren olan adaylar, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

AÖF YAZ OKULU 2023 KAYIT, KAÇ DERS ALINIR?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.