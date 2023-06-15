Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt tarihleri için bekleyiş başladı. Bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasıyla öğrenciler AÖF yaz okulu online mı? Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu online mı 2023? AÖF yaz okulu ne zaman? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar? sorularını aratıyor.

Final sınavlarının tamamlanmasıyla gözler yaz okuluna çevrildi. Başarıyla verilemeyen derslerin alınabileceği yaz okulunun finaller gibi online (uzaktan) olup olmayacağı merak konusu. Peki, AÖF yaz okulu online mı? Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu online mı 2023? AÖF yaz okulu ne zaman? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar? İşte detaylar…

AÖF YAZ OKULU ONLINE MI?

Açık Öğretim Fakültesi'nin final sınavları 03-04-10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler yaz okuluna çevrildi. AÖF'ten henüz resmi bir açıklama gelmezken yaz okulu sınavlarının da finaller gibi uzaktan yani online gerçekleşmesi isteniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. 10 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek. AÖF yaz okulu 19 Ağustos'ta sona erecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF takvimine göre; Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF'ten konuyla alakalı henüz resmi bir harç ücreti açıklaması gelmedi. Geçtiğimiz yıl 1 ders için 225, 2 ders için 250, 3 ders için 275, 4 ders için 300 ve 5 ders için 325 TL ödenmişti.