AÖF öğrencileri sık sık soruyor AÖF yaz okulu online mi 2023? AÖF yaz okulu 2023 kayıt, kaç ders? AÖF yaz okulu nedir, ne zaman? AÖF yaz okulu kaç ders alınır 2023? İşte detaylar…

AÖF YAZ OKULU ONLINE MI 2023?

Açıköğretim Fakültesi final sınavları online yani uzaktan olarak gerçekleştirildi. Bütünleme sınavlarının da aynı yöntemle yapılacağını bildiren AÖF henüz yaz okulu sınavlarının nasıl olacağı konusunda bilgilendirme yapmadı.

AÖF YAZ OKULU 2023 KAYIT, KAÇ DERS ALINIR?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak o¨gˆrenciler en fazla bes¸ ders sec¸ebilir. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin u¨zerinde olan o¨gˆrenciler, FF harf notu olan ve/veya hic¸ almadıgˆı ders/derslerden, en fazla bes¸ ders sec¸ebilir. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan o¨gˆrencilerin, FF harf notu aldıgˆı ders/dersler, uyarı aldıgˆı do¨nemden itibaren kos¸ullu gec¸er (CD, DC ve DD) harf notu aldıgˆı ders/dersler ile hic¸ almadıgˆı ders/derslerden, en fazla bes¸ ders sec¸ebilir.