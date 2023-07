AÖF yaz okulu online mı? 2023 YAZ OKULU: AÖF yaz okulu online mı olacak, yüz yüze mi yapılacak?

AÖF yaz okuluna gidecek olan öğrenciler arama motorlarında AÖF yaz okulu online mı olacak? AÖF yaz okulu online mı, yüz yüze mi yapılacak? sorularına yanıt aradı. AÖF yaz okulunun online olup olmayacağı merak edilirken AÖF yaz okulu online mi olacak? AÖF yaz okulu online mı, yüz yüze mi yapılacak? sorularına yanıt arandı. İşte merak edilenler..

AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK?

Açıköğretim Fakültesi final sınavları online yani uzaktan olarak gerçekleştirildi. Bütünleme sınavlarının da aynı yöntemle yapılacağını bildiren AÖF henüz yaz okulu sınavlarının nasıl olacağı konusunda bilgilendirme yapmadı.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. 10 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek. AÖF yaz okulu 19 Ağustos'ta sona erecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF takvimine göre; Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

AÖF YAZ OKULU 2023 KAYIT, KAÇ DERS ALINIR?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.