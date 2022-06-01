AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2022: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? - Haberler

''AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranırken Anadolu Üniversitesi, sonuçların açıklandığını duyurdu. Akabinde ise bahar dönemi derslerinden kalan ve not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, 2022 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, 2022 AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

2022 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sınav takviminde yer alan bilgilere göre AÖF yaz okulu kayıtları, 27 Haziran-01 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

4 Temmuz'da derslerin başlamasının ardından sınavlar için geri sayıma geçilecek.

2022 AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. Sınav tarihleri Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir.

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

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