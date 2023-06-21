AÖF final sınavlarına giren öğrencilerin gündeminde AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yer alıyor. Sınava giren öğrenciler arama motorlarında AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. AÖF sınavlarına giren öğrencilerin gündeminde yer alan AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavları 3 Haziran'da başladı. 3-4-Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerine AÖF final sınavlarının uygulanmasının ardından sonuçlar açıklanacak. Sınav sonuçları sınavdan 15 gün sonra açıklanır.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavı 21-22 Ocak 2022 tarihlerinde yapıldıAÖF final sınavına giren olan adaylar, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Sınav sonuç belgelerini çıktı olarak alabilirler.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 30'dur. 30'un altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.