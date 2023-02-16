AÖF sınavları online mi olacak ve AÖF sınavları ne zaman olacak merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak gündeme geliyor. Peki, AÖF sınavları online mi olacak? AÖF sınavları ne zaman olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak gündeme geliyor. AÖF sınavları online mi olacak ve AÖF sınavları ne zaman olacak merak ediliyor. AÖF sınavları online mi olacak ve AÖF sınavları ne zaman olacak sorularına yanıt aranıyor. AÖF sınavları online mi olacak? AÖF sınavları ne zaman olacak? Detaylar haberimizdedir…

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN OLACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 2022-2 dönemi kayıt yenileme ile ilk kayIt iş ve işlemleri 3 Nisan2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Kayıtlar ekteki kılavuzlar doğrultusunda yapılacaktır.

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AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz belli değil.