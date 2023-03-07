Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınavları online mı yüz yüze mi olacak araştırılıyor. Peki, AÖF sınavları online mı olacak? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınavları ne zaman? AÖF sınavları yüz yüze mi yapılacak?

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Anadolu Üniversitesi, örgün eğitime devam eden bölümlerin bahar dönemini uzaktan sürdüreceğini açıklamıştı. Bu noktada üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, sınavların online mı yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF sınavları online mı olacak? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınavları ne zaman? AÖF sınavları yüz yüze mi yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde;

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."