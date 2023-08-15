Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin son günlerde gündeminde sınavların online olup olmayacağı yer alıyor. Sınavlara kısa süre kalmasıyla beraber ise AÖF sınavları online mı? AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? soruları araştırıldı.

AÖF sınavlarına girecek olan öğrenci adayları AÖF sınavlarının online mı yüz yüze mi olacağını merak ediyor. Sınavların ne zaman ve nasıl olacağı gündemde yer alırken arama motorlarında AÖF sınavları online mı? AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI?

Açıköğretim Fakültesi final sınavları online yani uzaktan olarak gerçekleştirildi. Bütünleme sınavlarının da aynı yöntemle yapılacağını bildiren AÖF henüz yaz okulu sınavlarının nasıl olacağı konusunda bilgilendirme yapmadı.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. 10 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek. AÖF yaz okulu 19 Ağustos'ta sona erecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF takvimine göre; Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

AÖF YAZ OKULU 2023 KAYIT, KAÇ DERS ALINIR?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



AÖF final sınavları 3 Haziran'da başladı. 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerine AÖF final sınavlarının uygulanmasının ardından sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavı 21-22 Ocak 2022 tarihlerinde yapıldı. AÖF final sınavına giren olan adaylar, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Sınav sonuç belgelerini çıktı olarak alabilirler.