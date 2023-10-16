Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman olacağı ve sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak konusu oldu. AÖF güz dönemi sınav tarihleri 2023 için araştırmalar devam ediyor. AÖF güz dönemi sınav tarihleri 2023 araştırılırken, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak soruları gündeme geliyor. Peki, AÖF sınavları online mı? AÖF sınavları ne zaman olacak?

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AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 9- 10 Aralık 2023

Güz Dönem Sonu Sınavı: 20- 21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 20- 21 Nisan 2024

Bahar Dönem Sonu Sınavı: 25- 26 Mayıs 2024

AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz belli değil.

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