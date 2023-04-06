AÖF sınavlarını heyecanla bekleyen öğrenciler arama motorlarında AÖF sınavları online mi? Açık öğretim sınavları online mı olacak? sorularına yanıt aradı. AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı merak edilirken AÖF sınavları online mi? Açık öğretim sınavları online mı olacak? sorularına yanıt arandı.

AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav tarihleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler AÖF sınavlarının online olup olmadığını merakla araştırıyor. Arama motorlarında en çok aratılanlar arasında AÖF sınavları online mi? Açık öğretim sınavları online mı olacak? soruları yer alıyor. Peki, AÖF sınavları online mi? Açık öğretim sınavları online mı olacak? Detaylar haberimizde.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI?



AÖF, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarının online olacağını şöyle duyurdu;

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır."