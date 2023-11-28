Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları hakkında detaylar araştırılıyor. Sınavlar online mı, yoksa yüz yüze mi gerçekleştirilecek? merak konusu oldu. Peki, AÖF sınavları online mı? 2023 AUZEF, AÖF sınavları yüz yüze mi online mı? İşte detaylar...

AÖF sınavları online mı? 2023 AUZEF, AÖF sınavları yüz yüze mi online mı?

Açıköğretim sınavları online mı olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim sınavları nasıl olacak merak konusu oldu. Arama motorlarında AÖF sınav sisteminde son durum sorgulatılıyor. Peki, AÖF sınavları online mı? 2023 AUZEF, AÖF sınavları yüz yüze mi online mı? Detaylar haberimizde...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 9- 10 Aralık 2023

Güz Dönem Sonu Sınavı: 20- 21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 20- 21 Nisan 2024

Bahar Dönem Sonu Sınavı: 25- 26 Mayıs 2024

AUZEF, AÖF SINAVLARI ONLİNE MI?

Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim sınavları güz döneminde sınavlar yüz yüze olarak gerçekleşecektir.