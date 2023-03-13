AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavları yüz yüze mi yoksa online mi olacak?

AÖF sınav takvimini açıklamasıyla Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar gündem oldu. AÖF ara sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuya dair dikkat çeken bir açıklama AÖF den geldi. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavları yüz yüze mi yoksa online mi olacak? İşte konu hakkında tüm merak edileler...

AÖF ara sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuya dair son dakika açıklaması Anadolu Üniversitesinden geldi. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavları yüz yüze mi yoksa online mi olacak? AÖF geçme notu kaç? Koşullu geçme ne demek? Online sınavlar nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPLACAK?

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi güncellendi. Buna göre ara sınav olarak bilinene vize sınavları 15-16 Nisan tarihinde düzenlenecek.

AÖF SINAVLARI ONLİNE OLACAK MI?

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF sınavları 15 -16 Nisan tarihlerde yapılacak. Sınavların online mi yoksa yüz yüz yapılacağıhakkında henüz bir açıklama yapılmazken konunun uzmanları AÖF Sınavlarınınonline yapılmasını beklediklerini öne çıkartıyor. Konuya dair yeni bir gelişme olursa haberimizde yer vereceğiz.

AÖF DERS GECME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 35'tir. 35'in altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 35 üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir.

AÖF GECME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi sayfasında AÖF geçme notları yayımlandı. Öğrencilerin başarı not ortalaması 2.00 ve üzeri olması gerekiyor. 2.00'nin altında kalanlar için tekrar derslerin alınması gerekiyor.

KOŞULLU GECME NE DEMEK?

Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0'ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir.

ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi verilmektedir.

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle giriş yapılabilir. Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.