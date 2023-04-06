AÖF sınavlarını heyecanla bekleyen öğrenciler arama motorlarında AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? sorularına yanıt aradı. AÖF sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı merak edilirken AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? sorularına yanıt arandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı merakla araştırıyor. Arama motorlarında en çok aratılanlar arasında AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav tarihleri belli oldu mu?soruları yer alıyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav tarihleri belli oldu mu?Detaylar haberimizde.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavları hakkında açıklaması şöyle;

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır."